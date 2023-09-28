قدم ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، نصيحة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حثه فيها على أن يقدم استقالته طوعيا ويلوذ بالفرار من البلاد.

وقال ريتر: "أنصحه بالاستقالة طوعا والفرار من البلاد من أجل زوجته وأولاده"، مشيرا إلى أنه لا يزال بإمكانه القيام بذلك. وحذر الخبير من أن زيلينسكي قد يواجه غضب الضباط الذين يشعرون بالخيانة بسبب عدم كفاءته.

ويعتقد ريتر أن أيام زيلينسكي أصبحت معدودة. مشيرا إلى تراجع رغبة حلفاء كييف في تقديم المساعدة العسكرية للقوات الأوكرانية، وإحجام كييف عن الدخول في حوار مع موسكو، واستياء المواطنين من مستوى الفساد في البلاد.

وفي وقت سابق، قال ريتر إن أوكرانيا لن تكون قادرة على التوقف عن محاولة شن هجوم مضاد خوفا من الغرب. ووفقا له، فإن واشنطن ليست قلقة بشأن الخسائر بين الأوكرانيين.

وأشار الخبير إلى أنه بهذه الطريقة وجد فلاديمير زيلينسكي نفسه في الفخ. وبحسب ضابط المخابرات، ما كان ينبغي للزعيم الأوكراني أن يتورط في هذا النزاع منذ البداية.

وفي السياق ذاته، قال الضابط السابق في استخبارات بريطانيا MI6 أليستر كروك، إن الجيش الأوكراني سيرفض شن هجوم جديد إذا أصدر زيلينسكي مثل هذه الأوامر، بينما سيناشدهم هو القيام بذلك.

وأكد ضابط الاستخبارات السابق كروك في مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب"، أن الرئيس زيلينسكي سوف يعمل على مناشدة جيشه مواصلة الهجوم بهدف اختراق خطوط الدفاعات الروسية.

المصدر: RT