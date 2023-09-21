ضابط مخابرات بريطاني يكشف خسارة زيلينسكي آخر ورقة في حربه وهجومه المضاد

قال الضابط السابق في استخبارات بريطانيا MI6 أليستر كروكل إن الجيش الأوكراني سيرفض شن هجوم جديد إذا أصدر الرئيس فلاديمير زيلينسكي مثل هذه الأوامر، بينما سيناشدهم الأخير للقيام بذلك.

وأكد ضابط الاستخبارات السابق كروك في مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب"، أن الرئيس زيلينسكي سوف يعمل على مناشدة جيشه من أجل مواصلة الهجوم بهدف اختراق خطوط الدفاعات الروسية.

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وبيّن في المقابلة أنه "في هذه اللحظة إذا استدار إلى الخلف فسوف يرى أن أحدا لن يتبعه.. إن جيشه ببساطة لن يقدم على شن هجوم جديد."

وتابع كروك: "إن محاولة زيلينسكي الضغط على المشاعر من خلال خطاباته في الجمعية العامة للأمم المتحدة تشير إلى مستوى اليأس الذي وصل إليه".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن زيلينسكي، قال لأعضاء الكونغرس إن أوكرانيا ستتعرض لهزيمة إذا لم تتلق مساعدة جديدة من واشنطن.

وقال شومر: "كانت هناك جملة واحدة تلخص كل شيء، وأنا أقتبسها حرفيا. حيث قال زيلينسكي: "إذا لم نحصل على المساعدة، فسوف نخسر النزاع".

بدوره، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر عدم تزويد قوات كييف بصواريخ "أتاكمس" حاليا، وإنما تزويدها بقدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، بحسب قوله.

المصدر: RT + وكالات