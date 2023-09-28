صحيفة "لوموند" الفرنسية: زيلينسكي في مأزق بسبب تعثر الهجوم المضاد لقواته

قال الكاتب في صحيفة "لوموند" الفرنسية فيليب ريكار إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقع في مأزق بسبب تعثر الهجوم المضاد لقوات كييف.

وأوضح ريكار في مقاله في "لوموند" أن التقدم البطيء والشاق للقوات المسلحة الأوكرانية أدى لتعقيد موقف زيلينسكي على المستوى الدبلوماسي أيضا.

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ونقل ريكار عن أحد الدبلوماسيين الغربيين قوله إن "الأوكرانيين ربما فقدوا الزخم الدبلوماسي، لأن الهجوم المضاد يسير بشكل أبطأ من المتوقع".

وأشار ريكار في حديثه عن "المعركة الدبلوماسية لأوكرانيا"، إلى أن قمة مجموعة العشرين، التي انعقدت في التاسع والعاشر من سبتمبر، والجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة من 19 إلى 26 سبتمبر، أظهرتا "صعوبة حشد الدول الناشئة لدعم القضية الأوكرانية"، مما يضع زيلينسكي في مأزق حقيقي.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كييف تخوض مخاطرة جسيمة بإبطاء الهجوم المضاد لقواتها، فيما قال مدير المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية كان بطيئا "كمن يسير على قدميه"، في وقت أكد فيه ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن زمام المبادرة أصبح من الآن فصاعدا في أيدي الروس، و"في النهاية سينهار خط الدفاع الأوكراني، وربما سيتعين عليهم التراجع إلى خلف نهر الدنيبر وتسليم مناطق واسعة".

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بعتاد غربي، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

المصدر: RT + نوفوستي