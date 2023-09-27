الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 700 فرد خلال يوم

أظهرت بيانات وزارة الدفاع الروسية، التي نشرتها اليوم الأربعاء، أن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني بلغت نحو 715 عسكريا خلال اليوم الماضي.

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

محور دونيتسك - صد 10 هجمات والخسائر الأوكرانية شملت 390 جنديا بين قتيل وجريح و4 دبابات ومدفعين من طراز M777 أمريكية الصنع ومعدات أخرى، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للعدو في أراضي دونيتسك

محور زابوروجيه صد هجوم في منطقة قرية فيربوفويه ومقتل أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا، وإضابة مدفعين من طراز M777، ومدفع ذاتي الحركة "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"

محور جنوب دونيتسك – خسائر العدو تجاوزت 150 فردا

محور كراسني ليمان - صد هجومين والقوات الأوكرانية خسرت نحو 55 جنديا

محور كوبيانسك – القضاء على نحو 15 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدفع M777 ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا-بي"

محور خيرسون – مقتل أكثر من 45 جنديا أوكرانيا وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع للعدو

إسقاط 8 صواريخ HIMARS و19 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية