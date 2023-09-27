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الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 700 فرد خلال يوم

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الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 700 فرد خلال يوم
Sputnik
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أظهرت بيانات وزارة الدفاع الروسية، التي نشرتها اليوم الأربعاء، أن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني بلغت نحو 715 عسكريا خلال اليوم الماضي.

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير اليومي للدفاع الروسية:

  • محور دونيتسك - صد 10 هجمات والخسائر الأوكرانية شملت 390 جنديا بين قتيل وجريح و4 دبابات ومدفعين من طراز M777 أمريكية الصنع ومعدات أخرى، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للعدو في أراضي دونيتسك
  • محور زابوروجيه صد هجوم في منطقة قرية فيربوفويه ومقتل أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا، وإضابة مدفعين من طراز M777، ومدفع ذاتي الحركة "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"
  • محور جنوب دونيتسك – خسائر العدو تجاوزت 150 فردا
  • محور كراسني ليمان - صد هجومين والقوات الأوكرانية خسرت نحو 55 جنديا
  • محور كوبيانسك – القضاء على نحو 15 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مدفع M777 ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا-بي"
  • محور خيرسون – مقتل أكثر من 45 جنديا أوكرانيا وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع للعدو
  • إسقاط 8 صواريخ HIMARS و19 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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