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بلينكن يعلن موقف واشنطن من قرارات بشأن "تنازل أوكرانيا المحتمل عن أراض"

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بلينكن يعلن موقف واشنطن من قرارات بشأن
Globallookpress
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القرارات المتعلقة بتقديم تنازلات محتملة تتعلق بالأراضي من أجل إنجاز التسوية في أوكرانيا، إنما يجب أن تتخذها السلطات في كييف نفسها.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان يتوقع وضعا ما قد تدخل الولايات المتحدة بسببه في تناقض مع أوكرانيا حول حقيقة أن استعادة كييف السيطرة على بعض مناطق البلاد "تبدو مسألة صعبة".

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وقال بلينكن في مقابلة مفتوحة عبر الإنترنت مع مجلة "The Atlantic": "قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا إن هذه القرارات يجب أن يتخذها أساساً الأوكرانيون أنفسهم. ولا شيء يخص أوكرانيا يمكن أن يحصل من دون أوكرانيا. وسيظل هذا المبدأ هو النبراس لكل ما نقوم به."

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن دول الغرب تتحمل مسؤولية انهيار وحدة أراضي أوكرانيا برفضها تنفيذ اتفاقات مينسك.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "تاس"، أن زعماء الدول الذين شاركوا الرئيس فلاديمير بوتين في إعداد اتفاقيات مينسك تسببوا بتدمير وحدة أراضي أوكرانيا، وقد اعترفوا أنهم في الواقع قاموا بتضليل الرئيس بوتين ولم تكن لديهم أي نية لتنفيذ هذه الاتفاقات وهم الآن يبدون قلقهم باستمرار بشأن وحدة الأراضي الأوكرانية.

المصدر: تاس

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