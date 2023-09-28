 
مباشر

الدفاعات الروسية تعترض مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك

أخبار العالم

الدفاعات الروسية تعترض مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4l9

اعترضت الدفاعات الإلكترونية الروسية مسيرتين أوكرانيتين وأجبرتهما على الهبوط في مقاطعة كورسك غربي البلاد، انفجرت أحداهما دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

وقال حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، إن وسائط الحرب الإلكترونية رصدت مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من قرية غورنال بمنطقة سودجانسكي بالمقاطعة، وتمكنت من السيطرة عليهما وسوقهما للهبوط، إلا أن إحداهما انفجرت أثناء هبوطها دون وقوع إصابات".

إقرأ المزيد
إسقاط مسيرات أوكرانية غربي روسيا
إسقاط مسيرات أوكرانية غربي روسيا

واستهدفت المسيرتان مدينة كورشاتوف في منطقة كورتشاتوفسكي حيث محطة كورسك النووية الواقعة على بعد 130 كم عن أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا