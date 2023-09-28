الدفاعات الروسية تعترض مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك

اعترضت الدفاعات الإلكترونية الروسية مسيرتين أوكرانيتين وأجبرتهما على الهبوط في مقاطعة كورسك غربي البلاد، انفجرت أحداهما دون أن يسفر ذلك عن إصابات.

وقال حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، إن وسائط الحرب الإلكترونية رصدت مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من قرية غورنال بمنطقة سودجانسكي بالمقاطعة، وتمكنت من السيطرة عليهما وسوقهما للهبوط، إلا أن إحداهما انفجرت أثناء هبوطها دون وقوع إصابات".

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واستهدفت المسيرتان مدينة كورشاتوف في منطقة كورتشاتوفسكي حيث محطة كورسك النووية الواقعة على بعد 130 كم عن أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي