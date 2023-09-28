إسقاط مسيرات أوكرانية غربي روسيا

أعلن حاكما مقاطعتي بريانسك وكورسك غربي روسيا ألكسندر بوغوماز، ورومان ستاروفويت إسقاط مسيرات أوكرانية اليوم الخميس فوق المقاطعتين.

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وكتب ألكسندر بوغوماز في صفحته على "تلغرام": "دمرت قوات الدفاع الجوي مسيرة عند اقترابها من مدينة بريانسك، ولم تقع إصابات أو أضرار".

وقبل ساعة من ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك.

من جانبه كتب ستاروفويت على "تلغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي صباح اليوم مسيرة أوكرانية بالقرب من قرية ماكاروفكا بمنطقة كورتشاتوفسكي ولم تقع إصابات أو أضرار".

وتقع في مدينة كورتشاتوف وهي المركز الإداري لمنطقة كورتشاتوفسكي محطة كورسك الكهروذرية على بعد 130 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي