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الدفاع الروسية: اعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

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الدفاع الروسية: اعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت، صباح اليوم الخميس، طائرة بدون طيار فوق مقاطعة بريانسك.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في صباح اليوم الخميس إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة بدون طيار على أهداف في الأراضي الروسية. اعترضت القوات المناوبة للدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
من جهته كتب حاكم المقاطعة، ألكسندر بوغوماز، في صفحته على "تلغرام": "حاول الإرهابيون الأوكرانيون شن هجوم باستخدام طائرة بدون طيار. تم إسقاط المسيرة من قبل قوات الحرب الإلكترونية عند اقترابها من مدينة بريانسك. لم تقع هناك إصابات أو أضرار".


المصدر: نوفوستي + تاس

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