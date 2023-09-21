ستولتنبرغ: الناتو بذل جهودا لإقامة الحوار مع روسيا في 2021

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف بذل جهودا دبلوماسية في عام 2021 لإقامة الحوار مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ خلال منتدى في نيويورك، يوم الخميس: "دعونا روسيا للحوار. وكان من المستحيل أن نقبل إنذارها، لكننا كنا نرغب بالفعل في الجلوس إلى طاولة المفاوضات عبر الجهود الدبلوماسية وإيجاد حل دبلوماسي للأزمة التي كانت في 2021".

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يذكر أن روسيا طالبت الولايات المتحدة والناتو في ديسمبر 2021 بتقديم ضمانات أمنية، تضمنت استبعاد توسع الناتو وانضمام أوكرانيا إليه، والتخلي عن الأنشطة العسكرية في أوكرانيا ودول شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى، وسحب البنية التحتية العسكرية من تلك المناطق.

وعرضت روسيا على واشنطن والناتو مشروعين لاتفاقيتين بشأن الضمانات الأمنية، لكن المفاوضات التي جرت في أعقاب ذلك في يناير 2022 لم تثمر عن أي نتيجة.

المصدر: نوفوستي