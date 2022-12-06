موسكو: سنعود للحوار حول الضمانات الأمنية عندما سيصبح الغرب مستعدا لذلك

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا ستعود إلى الحوار حول الضمانات الأمنية مع الغرب، عندما سيصبح الطرف الآخر مستعدا لذلك.

وقال ريابكوف للصحفيين، يوم الثلاثاء: "إذا سمعنا، أو عندما سنسمع أن هناك اهتماما فعليا من قبل الغرب، سنعود إلى هذا الموضوع".

وتابع: "ولكن مثلما هو في الوضع مع الحوار بشأن الحوار الاستراتيجي، الذي قطعته الولايات المتحدة من جانب واحد، نحن لن نلاحق أحدا ولن نطلب شيئا من أحد".

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وأضاف أنه "على الناس أن يخرجوا باستنتاجاتهم مما يحدث. وعندما سيؤكدون أنهم مستعدون لأي حوار سليم ومتزن من ناحية المصالح، فعندئذ نحن لن نتردد".

يذكر أن روسيا طالبت حلف الناتو والولايات المتحدة في ديسمبر الماضي بتقديم ضمانات أمنية بشأن عدم توسع الناتو شرقا وعدم نشر بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

وبعد تبادل المقترحات بين روسيا من جهة، والولايات المتحدة والناتو من جهة أخرى، ومشاورات بين مسؤولين روس وأمريكيين في يناير، توقف الحوار بين الجانبين.

المصدر: نوفوستي