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موسكو: إذا بدأ الغرب حربا بلا قواعد فعليه أن يكون مستعدا لكل شيء

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موسكو: إذا بدأ الغرب حربا بلا قواعد فعليه أن يكون مستعدا لكل شيء
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو لن تفصح عن إجراءاتها الجوابية على تحديد الغرب سقف سعر النفط الروسي، وعلى من فرضوا هذه القيود أن "يكونوا جاهزين لكل شيء".

وقال ريابكوف للصحفيين بهذا الصدد على هامش المنتدى الدولي لقراءات بريماكوف بموسكو: "لن أعيد سرد أو شرح محتوى إجراءاتنا المضادة".

وشدد على أن "الغرب والذين يرقصون على أنغامه يجب أن يكونوا مستعدين لكل شيء. إذا بدأوا حربا بدون قواعد، فلا يجب أن نشعر بأن وسائلنا المضادة محدودة".

المصدر: نوفوستي

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