"الإيكونوميست" تحذر من ارتفاع حاد للنفط بعد تحديد سقف سعر النفط الروسي

حذرت "الإيكونوميست" من أن يؤدي فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا إلى شح الخام وارتفاع حاد بأسعار النفط، حيث حذرت روسيا من أنها لن تبيع النفط بأقل من سعره.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وضع الغرب هدفا يتمثل في تقليص عائدات موسكو من النفط والغاز، دون تقليص الإمدادات العالمية والتسبب في ارتفاع الأسعار.

وأضافت: "إن لم يصل النفط الروسي إلى السوق، سترتفع أسعار النفط العالمية بشكل حاد، مما يضر بالمستهلكين الغربيين ويفاقم مشاكلهم".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة اقترحت إدخال سقف للسعر وهو الحد الأقصى الذي يمكن للشركات الأوروبية أن تواصل عنده تأمين السفن بالنفط الروسي، ويجب أن يكون السعر أقل من السوق، ولكن أعلى من سعر التكلفة.

وتابعت: "بهذه الطريقة سيتم تقليل عائدات موسكو وتجنب حدوث شح في معروض الخام عالميا".

وأكدت روسيا أنها لن تبيع النفط بغير سعره، وأن دول "السقف" بخطوتها هذه ستحدث أزمة طاقة عالمية، وستؤجج أسعار النفط، مما سيضر بالدول الغربية ويفاقم آثار العقوبات عليها.

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المصدر: نوفوستي