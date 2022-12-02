نوفاك: الحظر الأوروبي لن يؤثر على إنتاج النفط الروسي في ديسمبر 2022

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا لا ينبغي أن يؤدي إلى تغييرات جسيمة في إنتاج النفط في ديسمبر 2022.

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كذلك أشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن النفط الروسي مطلوب في الأسواق العالمية.

وجاء التصريح في إطار رد المسؤول الروسي على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع حدوث انخفاض في إنتاج النفط في روسيا في ديسمبر الجاري وفي المستقبل بعد دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ.

وقال نوفاك: "بالنسبة للطلبات والعقود الخاصة بشهر ديسمبر (2022) فقد تم التعاقد عليها قبل نهاية أكتوبر - بداية نوفمبر، لذلك لا أتوقع حدوث تغييرات في شهر ديسمبر أما بالنسبة لشهر يناير فالتعاقد جار الآن وسنرى كيف ستسير الأمور. بالطبع هناك الكثير من الشكوك، لكن هناك طلب على نفطنا في الأسواق العالمية".

وفي إطار الحزمة السادسة من العقوبات الأوربية التي تم فرضها على موسكو، يتوجب فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا، وتحديدا على النفط الذي يشحن بواسطة البحر ويدخل الحظر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي