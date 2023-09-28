بوتين: لا يزال أمام روسيا وجنوب السودان الكثير من أجل تطوير التعاون الاقتصادي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يزال أمام روسيا وجنوب السودان الكثير للقيام به من أجل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك في مستهل المباحثات مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير في موسكو اليوم الخميس، حيث تابع بوتين: "إن العلاقات بين بلدينا تتطور بشكل مكثف للغاية، وكنا من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة واستقلال جنوب السودان. يتعين القول إننا نعتقد أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، لا سيما في مجال التنمية الاقتصادية".

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وأشار بوتين إلى انخفاض طفيف في حجم التجارة العام الماضي، إلا أنه آخذ في النمو هذا العام، وأكد الرئيس الروسي على أنها مجرد "بداية"، وقال مخاطبا سيلفا كير: "لدينا عدد من الفرص الجيدة في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك في مجال الطاقة. وآمل أن تكون التطورات الخاصة ببناء مصفاة نفط في بلادكم وخطط إنشاء المرحلة الثانية من هذا المصنع ستفيد تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية".

من جانبه شدد سيلفا كير على أنه لا يرى أحدا كروسيا وبديلا عنها يمكن إقامة صداقات معه.. "اليوم أنا حاضر هنا كخطوة أولى على الطريق الطويل لعملنا المشترك في المستقبل. سنعمل معا، ولهذا السبب أتيت.. يمكننا مناقشة الكثير في هذا الاجتماع واجتماعاتنا اللاحقة.. الوضع في العالم اليوم يظهر أنه لا يمكن لأحد أن ينجح.. نحن بحاجة إلى أصدقاء أقوياء ومؤثرين، وأنتم منهم. لا نرى بدائل أخرى (توازي ذات المستوى) لإقامة الصداقة معها".

يذكر أن السودان هي الدولة الأحدث في إفريقيا، حيث تشكلت فقط في عام 2011 عقب انفصالها عن السودان، والذي كان صعبا للغاية، ولم تتعاف البلاد بعد من الحرب. ويعد النفط هو المورد الرئيسي للبلاد، ويحتاج أكثر من 70% من السكان إلى مساعدات إنسانية.

المصدر: نوفوستي