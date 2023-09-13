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قديروف: الاستسلام هو القرار الصحيح الوحيد للجنود الأوكرانيين على محور كريمينايا

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قديروف: الاستسلام هو القرار الصحيح الوحيد للجنود الأوكرانيين على محور كريمينايا
Sputnik
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
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وصف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الاستسلام بضمانات أمنية بأنه القرار الصحيح الوحيد للقوات الأوكرانية على محور مدينة كريمينايا، حيث يتكبد العدو خسائر فادحة.

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وكتب قديروف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "الوضع يتطور بصورة عندما لا يعرف العدو أين يمكن أن يختبئ. وتحبط كثرة القتلى والجرحى بعد كل غارة من جانبنا الروح المعنوية للعدو بشكل كبير. وفي ضوء هذا لا يزال الاستسلام القرار الصحيح الوحيد بالنسبة لهم. بالنسبة لهؤلاء نضمن السلامة الكاملة".

وأضاف أن قوات "أحمد" الروسية الخاصة تقوم في الوقت الراهن بتطهير تدريجي لغابات سيريبريانويه في اتجاه مدينة كريمينايا من العدو.

وتابع: "لا تزال المسيرات الانتحارية مساعدا رئيسيا في القضاء على العدو في الملاجئ التي يصعب الوصول إليها".

المصدر: تاس

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