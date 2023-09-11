قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، غن الجيش الروسي سيدمر أي أسلحة يرسلها الغرب لأوكرانيا.

وقال جونسون: "هل تذكرون، كان يُعتقد أن أنظمة "هيمارس" ستغير قواعد اللعبة؟ ولكن اتضح أنه لم يكن كذلك. أنظمة "باتريوت"؟ لقد تم إخبارنا باستمرار عن هذا الأمر. الآن لا نسمع أي شيء عنها، ويقوم الروس بتدميرها".

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وأكد أنه سيتم تدمير الدبابات الغربية الجديدة في أوكرانيا "بمجرد وصولها إلى ساحة المعركة"، وسيتم إسقاط مقاتلات "إف-16".

وأضاف: "الوقت والجهد والطاقة والمال الذي يتم إنفاقه على تدريب الطيارين، كل هذا سوف يختفي بسرعة كبيرة. لذا فإن الأمر لا يتعلق حتى بإرسال المعدات، لأنه مهما كانت الأسلحة التي يرسلونها، فإن القوات الأوكرانية ليس لديها أفراد قادرون على تشغيل هذه المعدات بفعالية".

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

المصدر: نوفوستي