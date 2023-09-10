صحيفة ألمانية: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة رغم أن روسيا لم تستخدم كل قواتها بعد

أفادت صحيفة Berliner Zeitung بأن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة، رغم أن روسيا لم تستخدم كل قواتها بعد.

وأكدت الصحيفة أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد وفي نفس الوقت لم تحقق نجاحا.

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وأشارت إلى أن الجيش الروسي لم ينشر بعد الجزء الأكبر من قواته العسكرية.

واعتبرت أن حالة القوات الأوكرانية صعبة للغاية لدرجة أن شحنات الأسلحة القادمة من الغرب لن تكون قادرة على تعويض الخسائر البشرية الفادحة في الجيش الأوكراني.

وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 66 ألف شخص.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 150 ألف قتيل وجريح منذ فبراير 2022، مع تزايد رفض الكثيرين الالتحاق بالتجنيد ودفع الرشاوى في شعب التجنيد ومحاولة الفرار.

المصدر: RT