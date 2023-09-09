صحفي أمريكي يعلق على ما ربحته روسيا بعد تدميرها "تشالنجر-2" في أوكرانيا وما خسرته بريطانيا

أكد الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، أن السلطات البريطانية تلقت نبأ سيئا بتدمير الروس لدبابة "تشالنجر-2"، التي تم إرسالها إلى أوكرانيا كمساعدة عسكرية.

وقال: "لا أعتقد أن بريطانيا أعجبتها حقيقة قيام روسيا بتدمير تلك الدبابات".

وأشار إلى أن البريطانيين يرفضون توفير دبابات جديدة لتحل محل التالفة، حيث قاموا بإرسال 14 قطعة إلى كييف، وربما يعانون هم أنفسهم من نقص في هذه الدبابات.

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وأكد أن تدمير روسيا للأسلحة الغربية يعد تسويقا سيئا للغاية لدبابات "تشالنجر" ودبابات "ليوبارد" وغيرها من الأنظمة العسكرية لحلف "الناتو".

وأضاف: "تدمير هذه المدرعات يعد دعاية ممتازة للأسلحة الروسية".

وكتبت صحيفة Military Watch أن دول حلف الناتو قد تعيد النظر في مسألة إمداد قوات كييف بالمزيد من العتاد العسكري عقب تدمير القوات الروسية لدبابة "تشالنجر-2" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته أنه "بينما تناقش الدول الغربية مسألة تزويد أوكرانيا بالمزيد من شحنات الأسلحة، سيشكل تدمير القوات الروسية لدبابة "تشالنجر-2" التي لم يتمكن أحد سابقا من إلحاق أضرار جسيمة بها نقطة تحول سلبية تدفعهم إلى التفكير مجددا في مدى صوابية قراراتهم".

المصدر: نوفوستي