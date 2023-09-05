مشاهد لتدمير الجيش الروسي أول دبابة بريطانية في أوكرانيا (فيديو)

نشر مراسل صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" ألكسندر كوتس، فيديو لأول دبابة بريطانية "تشالنجر 2" يدمّرها الجيش الروسي في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

نشر مقطع الفيديو مراسل صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" ألكسندر كوتس في حسابه الرسمي على تطبيق "تليغرام" وكتب: "إحراق أول دبابة "تشالنجر 2"، دبابة القتال الرئيسية للقوات البرية البريطانية وتبين أنها ليست السلاح المعجزة بالنسبة لأوكرانيا. لا توجد آليات عسكرية غربية تعصى على التدمير، والحديث موجه لمن ينتظرون دبابات "أبرامز" الأمريكية، التي يعدون بوصول الدفعة الأولى منها في سبتمبر. ولمن دمروا هذه الدبابة... نهنئهم بالدبابة الأولى!".

ومن المرجح أن تلك الدبابة تتبع لواء المظلات 82 الأوكراني، فيما شوهدت الدبابة من الجو وقد دمرت بقصف مدفعي أثناء تقدمها نحو خط إطلاق النار.

كما تبدو في الكادر دبابة أوكرانية أخرى مدمرة من طراز T-64BV حاولت تغطية الدبابة الغربية، لكنها أصيبت هي الأخرى في النهاية.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن لندن وعدت كييف بـ14 دبابة "تشالنجر 2"، وفي مايو أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الدبابات وصلت إلى أوكرانيا.

المصدر: RT