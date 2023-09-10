تصريحات روسية جديدة عن دبابات "تشالينجر 2" البريطانية المدمرة في أوكرانيا

أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بأن دبابات "تشالنجر 2" البريطانية التي تم تدميرها في ساحة المعركة في مقاطعة زابوروجيه لا تزال مرمية لينال منها الصدأ.

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وأضاف روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "تركت هذه الدبابات لتصدأ في ساحات القتال، ترك الجانب الأوكراني هذه التوابيت الحديدية، إنها ثقيلة ولا يمكن سحبها بعيدا".

وأعلن روغوف، في وقت سابق، عن تدمير الجيش الروسي لثاني دبابة "تشالنجر 2" البريطانية في اتجاه زابوروجيه بأنظمة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات.

وأوضح روغوف أن القوات الأوكرانية لا تزال تمتلك 12 دبابة من هذا النوع.

كما أكد في وقت سابق، عن تدمير أول دبابة "تشالنجر 2" في اتجاه زابوروجيه، ونشر مقطع للدبابة المحترقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ووفقا لموقع "ميليتاري واتش"، فإن تدمير دبابة "تشالنجر 2" البريطانية في أوكرانيا، يظهر أن أنظمة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات، قادرة على ضرب أي دبابة غربية رئيسية.

ويتكبد نظام كييف خسائر فادحة منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بحيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات كييف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، خسرت أكثر من 66 ألف عسكري.

وكتبت صحيفة Military Watch أن دول حلف الناتو قد تعيد النظر في مسألة إمداد قوات كييف بالمزيد من العتاد العسكري عقب تدمير القوات الروسية لدبابة تشالنجر 2 البريطانية.

المصدر: نوفوستي