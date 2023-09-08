روغوف: الجيش الروسي يدمر ثاني دبابة بريطانية في اتجاه زابوروجيه

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، عن تدمير الجيش الروسي لثاني دبابة "تشالنجر 2" البريطانية في اتجاه زابوروجيه بأنظمة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات.

وصرح روغوف: "قام الجيش الروسي في اتجاه زابوروجيه بتدمير دبابة بريطانية ثانية من طراز تشالنجر 2 بصاروخ كورنيت، ووفقا للمعلومات الأولية، تم القيام بذلك من قبل الفوج 104 من الحرس الجوي السادس والسبعين".

وأوضح روغوف أن القوات الأوكرانية لا تزال تمتلك 12 دبابة من هذا النوع.

كما أكد في وقت سابق، عن تدمير أول دبابة "تشالنجر 2" في اتجاه زابوروجيه، ونشر مقطع للدبابة المحترقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وأشار روغوف، إلى أن قوات كييف تحظر سحب جثث جنودها من ساحات القتال، لإخفاء الخسائر البشرية الفادحة عن الأوكرانيين.

ووفقا لموقع "ميليتاري واتش"، فإن تدمير دبابة "تشالنجر 2" البريطانية في أوكرانيا، يظهر أن أنظمة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات، قادرة على ضرب أي دبابة غربية رئيسية.

وكانت لندن قد أعلنت تزويد كييف بـ14 دبابة "تشالنجر 2" في مايو الماضي.

ومع تواصل المعارك على مختلف المحاور لم تتمكن قوات كييف من تحقيق أي تقدم أو اختراق في دفاعات القوات الروسية وتحصيناتها.

ويتكبد نظام كييف خسائر فادحة منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بحيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات كييف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، خسرت أكثر من 66 ألف عسكري.

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المصدر: RT