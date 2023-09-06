لندن تؤكد تدمير الجيش الروسي دبابة "تشالنجر 2"

أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس تدمير الجيش الروسي دبابة "تشالنجر 2" بريطانية في أوكرانيا.

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وقال شابس لوكالة "سكاي نيوز": "أستطيع أن أؤكد ذلك"، وعندما سئل عما إذا كان من المقرر تعويض هذه الدبابة لكييف، أجاب شابس بالنفي.

وكان رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوروجيه فلاديمير روغوف قد أعلن عن تدمير أول دبابة "تشالنجر 2" في منطقة زابوروجيه، ونشر مقطع للدبابة المحترقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر فيديو لاحتراق الدبابة، وأشير إلى أنها تابعة للواء المظلات الأوكراني الـ82.

وكانت لندن قد أعلنت تزويد كييف بـ14 دبابة "تشالنجر 2" في مايو الماضي.

المصدر: RT