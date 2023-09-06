 
مباشر

لندن تؤكد تدمير الجيش الروسي دبابة "تشالنجر 2"

أخبار العالم

لندن تؤكد تدمير الجيش الروسي دبابة
Globallookpress I-ImagesKeystone Press Agency
وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vzqp

أكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس تدمير الجيش الروسي دبابة "تشالنجر 2" بريطانية في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
مشاهد لتدمير الجيش الروسي أول دبابة بريطانية في أوكرانيا (فيديو)
مشاهد لتدمير الجيش الروسي أول دبابة بريطانية في أوكرانيا (فيديو)

وقال شابس لوكالة "سكاي نيوز": "أستطيع أن أؤكد ذلك"، وعندما سئل عما إذا كان من المقرر تعويض هذه الدبابة لكييف، أجاب شابس بالنفي.

وكان رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوروجيه فلاديمير روغوف قد أعلن عن تدمير أول دبابة "تشالنجر 2" في منطقة زابوروجيه، ونشر مقطع للدبابة المحترقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر فيديو لاحتراق الدبابة، وأشير إلى أنها تابعة للواء المظلات الأوكراني الـ82.

وكانت لندن قد أعلنت تزويد كييف بـ14 دبابة "تشالنجر 2" في مايو الماضي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا