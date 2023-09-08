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زيلينسكي يعترف بأن التفوق الجوي الروسي "يوقف" الهجوم الأوكراني المضاد

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زيلينسكي يعترف بأن التفوق الجوي الروسي
Globallookpress President Of Ukraine
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن وتيرة العمليات العسكرية وفرض العقوبات ضد روسيا وتوريد الأسلحة الغربية إلى كييف تتباطأ.

وقال زيلينسكي: "الحرب تتباطأ. هذا صحيح، ونحن نعترف بذلك. جميع العمليات أصبحت أكثر تعقيدا وتباطؤا: من العقوبات إلى الأسلحة".

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وأضاف أن أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من المعدات الغربية، وخاصة المقاتلات الحديثة، لتسريع الهجوم المضاد.

وتابع: "لا وجود لنا في السماء، ولكن روسيا موجودة، فإنهم يوقفوننا من السماء. إنهم يوقفون هجومنا المضاد".

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية في بداية أغسطس، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

المصدر: تاس

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