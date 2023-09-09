"واشنطن بوست": عهد دعم الجمهوريين والديمقراطيين لنظام كييف بشيك على بياض يتداعى

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن عدد من السياسيين والخبراء، قولهم بأن إقناع البيت الأبيض للمشرعين الأمريكيين بتخصيص أموال من الميزانية لمساعدة أوكرانيا يصبع أكثر صعوبة في كل مرة.

وأشارت إلى أن الصعوبات ترتبط إلى حد كبير بالجمهوريين، الذين يروجون بشكل متزايد لفكرة رفض إرسال أموال ضخمة إلى القوات الأوكرانية. وهم ينتقدون البيت الأبيض لعدم طرح استراتيجية واضحة وهدف وجدول زمني لجهود المساعدة.

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن الاهتمام بأوكرانيا من جانب كل من الجمهوريين والديمقراطيين آخذ في الضعف، وكل شهر يتزايد عدد أولئك الذين يطالبون بتخفيض الدعم للقوات الأوكرانية. وبالإضافة إلى ذلك، يشعر الديمقراطيون من أقصى اليسار بالقلق إزاء حجم هذه المساعدات.

وأعلن البنتاغون في وقت سابق أن إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة، جو بايدن، تجاوز 44.4 مليار دولار، ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة أكثر من 43.7 مليار دولار.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات المالية لأوكرانيا منذ فبراير 2022، مما يجعل كييف أكبر متلق للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر: