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زاخاروفا: محادثات بين لافروف وفيدان في موسكو قريبا

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زاخاروفا: محادثات بين لافروف وفيدان في موسكو قريبا
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان ستجري في موسكو في المستقبل القريب.

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وقالت زاخاروفا لوكالة "تاس"، اليوم الاثنين: "ستتم في موسكو في المستقبل القريب محادثات بين وزيري الخارجية الروسي والتركي".

وأفادت وسائل الإعلام في 25 أغسطس الجاري بأن فيدان قام بأول زيارة له إلى كييف بصفته رئيسا لوزارة الخارجية التركية.

المصدر: تاس

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