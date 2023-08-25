بيسكوف: لقاء بوتين وأردوغان سيعقد قريبا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان سيعقد قريبا.

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جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع أن الإعداد لهذا اللقاء يتم على نحو مكثف، وأكد على أن الإعلان عن توقيت الاجتماع سيتم في الوقت المناسب.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر في الرئاسة التركية في وقت سابق أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور روسيا قريبا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن صفقة الحبوب، فيما كشف مصدر دبلوماسي تركي أن اللقاء بين الرئيسين قد يعقد في مدينة سوتشي الروسية ومن المحتمل أن يتم 4 سبتمبر المقبل.

المصدر: RT