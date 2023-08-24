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مصدر تركي: أردوغان يعتزم لقاء بوتين في مدينة سوتشي الروسية

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مصدر تركي: أردوغان يعتزم لقاء بوتين في مدينة سوتشي الروسية
Globallookpress Kremlin Pool
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كشف مصدر دبلوماسي تركي أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد يعقد في مدينة سوتشي الروسية ومن المحتمل أن يتم في 4 سبتمبر.

وقال المصدر إنه "من المتوقع عقد اللقاء بين الرئيسين في روسيا. والموعد المحتمل هو 4 سبتمبر في سوتشي".

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وسائل إعلام: أردوغان يزور روسيا لإجراء محادثات مع بوتين
وسائل إعلام: أردوغان يزور روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

وصرح أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر بأنه قد يلتقي بنظيره الروسي خلال الشهر المقبل، مضيفا أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعتزم زيارة موسكو لإجراء محادثات والتحضير للقاء.

وذكرت صحيفة Milliyet أن فيدان سيزور موسكو في سبتمبر للتفاوض حول استئناف صفقة الحبوب، وفي 25 أغسطس، سيزور وزير الخارجية التركي كييف، حيث سيبحث أيضا استئناف العمل بصفقة الحبوب.

المصدر: تاس

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