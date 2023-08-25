فيدان في كييف اليوم وإلى موسكو قريبا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الجمعة بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعتزم زيارة روسيا.

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وقال ريابكوف للصحفيين "سنواصل الاتصالات مع زملائنا الأتراك، ومن المقرر قيام وزير الخارجية التركي بزيارة إلى روسيا".

ويجري فيدان، محادثات في كييف في إطار زيارة رسمية بدأها إلى العاصمة الأوكرانية اليوم الجمعة .

وبعد ذلك يتوقع أن يزور موسكو، للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف، إلا أنه حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي تركي بهذا الشأن.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة Milliyet التركية أن فيدان سيزور موسكو في سبتمبر للتفاوض حول استئناف صفقة الحبوب، وفي 25 أغسطس، سيزور كييف، حيث سيبحث أيضا استئناف العمل بصفقة الحبوب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه قد يلتقي نظيره الروسي في سبتمبر، مضيفا أن هاكان فيدان يعتزم زيارة موسكو لإجراء محادثات والتحضير للقاء.

المصدر: "نوفوستي"