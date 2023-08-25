فيدان: إعادة إحياء مبادرة الحبوب أولوية لتركيا والطرق البديلة ليست بديلا عنها

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده تتفاوض بشكل منتظم مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لاستئناف صفقة الحبوب، وستواصل أنقرة بذل جهودها.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الجمعة، في إطار زيارته للعاصمة كييف، إن إعادة إحياء اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود تمثل أولوية لبلاده.

وذكر فيدان بخصوص اتفاقية شحن الحبوب: "نعلم أنه يجري البحث عن طرق بديلة ولكننا نرى أن هذه الطرق تحمل مخاطر، ولا يمكن أن تكون بديلا عن المبادرة الأصلية".

وأكد إعطاء تركيا الأولوية لإعادة إحياء الاتفاقية، موضحا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يبذل جهودا منتظمة في هذا الشأن.

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وأشار إلى أن "أنقرة تأمل في نتيجة إيجابية من المفاوضات حول استئناف صفقة الحبوب".

من جهتها، ذكرت صحيفة Milliyet التركية أن فيدان سيزور موسكو في سبتمبر للتفاوض حول استئناف صفقة الحبوب.

وأعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.

المصدر: نوفوستي