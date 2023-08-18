افتتحه أبي أحمد.. الرئيس الإماراتي يحضر انطلاق فعاليات "معرض المياه والطاقة" في إثيوبيا

حضر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الجمعة انطلاق فعاليات "معرض المياه والطاقة" الذي افتتحه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في مجمع المتحف العلمي بأديس أبابا.

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وزار الرئيس الإماراتي عددا من المنصات المشاركة في المعرض وتبادل أطراف الحديث مع القائمين عليها واستمع منهم إلى أحدث المشاريع والمبادرات التكنولوجية المبتكرة التي يعرضونها في مجالات المياه والطاقة والتي تسهم في استدامة الموارد والحفاظ على البيئة وخدمة التنمية.

كما قام بجولة في عدد من أقسام المتحف ومرافقه، وأبدى إعجابه بطرازه المعماري الذي يحافظ على البيئة ويجسد الاهتمام بقضية الاستدامة، وما يمثله من قيمة علمية خاصة في المجال التكنولوجي.

يذكر أن المتحف العلمي الذي يستضيف معرض المياه والطاقة جرى افتتاحه خلال شهر أكتوبر عام 2022، ويتكون من مبنيين لأغراض متعددة ويحتوي على قاعات مخصصة للمعارض العلمية والفنية الدائمة والمؤقتة، فيما ترمز القبة الدائرية للمتحف إلى التطور العلمي الدائم والحكمة الإنسانية.

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واعتمد المتحف العلمي في تصميمه نمطا معماريا حديثا وصديقا للبيئة حيث تغطي حوالي 80% من مساحته أكثر من 4000 شجرة ونبتة وجهز بنظام مستدام لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

ووصل الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، على رأس وفد إماراتي إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.

وذكرت وكالة "وام" أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، كان في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي لدى وصوله مطار بولي أديس أبابا الدولي.

المصدر: وام