"أخي العزيز وصديقي".. أبي أحمد ينشر صور استقباله الحار للرئيس الإماراتي في أديس أبابا

استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يوم الجمعة، الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أديس أبابا.

ونشر أبي أحمد تدوينة على موقع "X" (تويتر سابقا) قال فيها: "أرحب بأخي وصديقي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إثيوبيا".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن "العلاقات المتنامية بين البلدين متجذرة في الاحترام المتبادل العميق والرؤية المشتركة للتقدم المتبادل".

وأكد على أن إثيوبيا والإمارات ستواصلان التعاون في السعي لتحقيق التنمية المستدامة.

I welcome my dear brother and friend His Highness Sheikh @MohamedBinZayed to #Ethiopia. The growing relations between our two countries is rooted in deep mutual respect and a shared vision for mutual progress. We will continue collaborating in pursuit of sustainable development. pic.twitter.com/fl1K5Xs5Xj — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) August 18, 2023

ووصل رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على رأس وفد من بلاده إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.

وذكرت وكالة "وام" أنه كان في مقدمة مستقبلي الرئيس لدى وصوله المطار، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وقد رافقت الطائرة الرئاسية لدى دخولها أجواء إثيوبيا طائرات حربية احتفاء بزيارته وترحيبا به.

المصدر: RT + وكالات