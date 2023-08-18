رئيس الإمارات يصل إثيوبيا في زيارة رسمية (فيديو)

وصل رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، على رأس وفد من بلاده، إلى إثيوبيا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب.

وذكرت وكالة "وام" أنه كان في مقدمة مستقبلي الرئيس لدى وصوله مطار بولي أديس أبابا الدولي، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وجرت مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وإثيوبيا فيما أطلقت المدفعية واصطفت ثلة من حرس الشرف ترحيبا بالزيارة.

وكانت قد رافقت الطائرة الرئاسية لدى دخولها أجواء إثيوبيا طائرات حربية احتفاء بزيارته وترحيبا به.

المصدر: "وام"