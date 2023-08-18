الشيخ محمد بن زايد يشيد بتعاون الإمارات مع إثيوبيا

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم هو نهج الإمارات، من أجل الاستقرار والسلام والازدهار للجميع.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تدوينة عبر منصة "إكس": سعدت بلقاء الصديق آبي أحمد في أديس أبابا.. بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما.

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المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية