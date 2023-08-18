عبد اللهيان يتفقد السفارة الإيرانية بالرياض (صورة)

قام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بزيارة تفقدية لسفارة إيران في الرياض، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها إلى المملكة العربية السعودية.

وخلال الزيارة أطلع عبد اللهيان على الإجراءات المتخذة لتجهيز السفارة الإيرانية في الرياض وتحدث مع أعضاء السفارة.

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يذكر أن عبد اللهيان يزور الرياض، وصل يوم أمس الخميس إلى الرياض، في زيارة تلبية لدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث جرت محادثات بين الطرفين ومن ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وتعد زيارة أمير عبد اللهيان إلى السعودية الأولى من نوعها بعد اتفاق البلدين في بكين، في 10 مارس 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميا في 6 يونيو 2023.

ومن المنتظر أن يباشر السفير الإيراني مهامه في الرياض نتاجا لهذه الزيارة.

وقد تلقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة لزيارة السعودية، بينما أعلنت إيران أنها دعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة إيران.

المصدر: irna + RT