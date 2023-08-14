كنعاني: موعد زيارة رئيسي إلى الرياض لم يتحدد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إنه لم يتم تحديد موعد لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السعودية.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أشار كنعاني إلى "أننا ننتظر زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى السعودية"، مبينا أنه خلال الزيارة، سيتبادل الجانبان "مختلف الملفات السياسية والإقليمية والاقتصادية".

وشدد كنعاني على أن "التطورات الدبلوماسية بين البلدين مستمرة"، مبينا أنه "حتى الآن لم يتم تعيين موعد لزيارة الرئيس الإيراني إلى السعودية".

وعن موعد فتح السفارة السعودية في طهران، قال كنعاني: "المسؤولون في الرياض هم من يحددون موعد افتتاح السفارة بعد جاهزيتها. لكن السفارة استأنفت عملها في فندق اسبيناس بالاس منذ فترة".

يذكر أن العلاقات بين طهران والرياض استؤنفت بعد البيان الثلاثي (طهران وبكين والرياض) في 10 مارس 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميا في 6 يونيو 2023.

المصدر: RT