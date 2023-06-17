بن فرحان ينقل دعوة الملك سلمان إلى رئيسي لزيارة المملكة

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه سينقل دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لرئيس إيران إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة، مؤكدا أن العلاقات مع طهران قائمة على الاحترام المتبادل.

وأكد الوزير بن فرحان أن العلاقات مع إيران قائمة على عدم التدخل بالشؤون الداخلية، وعلى الاحترام المتبادل. مضيفا "سأنقل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للرئيس الإيراني لزيارة المملكة".

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وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "إن المباحثات مع إيران أكّدت ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونؤكد على خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل".

وتابع وزير الخارجية: "نأمل أن تنعكس عودة العلاقات مع طهران على المنطقة والعالم".

ولفت وزير الخارجية إلى أن إيران قدّمت التسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية إلى طهران لمباشرة عملها.

هذا وقد وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت، إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وتعد زيارة بن فرحان إلى إيران، هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي منذ سنوات وعقب إبرام اتفاق المصالحة وعودة العلاقات بين البلدين.

المصدر: وكالات