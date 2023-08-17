بالفيديو.. أعلام إيران ترفرف في الرياض

رفرفت الأعلام الإيرانية في سماء العاصمة السعودية الرياض، وذلك بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى المملكة.

وزيارة عبد اللهيان، اليوم الخميس إلى السعودية هي الأولى له منذ استئناف العلاقات بين البلدين في مارس الماضي.

الأعلام الإيرانية ترفرف في الرياض مع وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس إلى الرياض في أول زيارته له إلى المملكة العربية السعودية منذ استئناف العلاقات بين القوتين الاقليميتين في آذار/مارس الماضي@AFParpic.twitter.com/dqkrtSydNR — Haitham El-Tabei التابعي (@Haithamtabei) August 17, 2023

المصدر: RT