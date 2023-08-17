 
مباشر

بالفيديو.. أعلام إيران ترفرف في الرياض

فيديوهات

بالفيديو.. أعلام إيران ترفرف في الرياض
AFP
السفارة الإيرانية في الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvnl

رفرفت الأعلام الإيرانية في سماء العاصمة السعودية الرياض، وذلك بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى المملكة.

وزيارة عبد اللهيان، اليوم الخميس إلى السعودية هي الأولى له منذ استئناف العلاقات بين البلدين في مارس الماضي.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي