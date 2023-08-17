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بن فرحان يؤكد عزم المملكة تفعيل الاتفاقيات السابقة مع إيران خاصة في الجوانب الأمنية

أخبار العالم العربي

بن فرحان يؤكد عزم المملكة تفعيل الاتفاقيات السابقة مع إيران خاصة في الجوانب الأمنية
RT
وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان
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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، حرص المملكة على تفعيل الاتفاقيات السابقة مع إيران خاصة في الجوانب الأمنية.

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وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان "يأتي اللقاء في إطار مساعي تعزيز العلاقات الثنائية والأمن في المنطقة، وتأكيدا على الرغبة الصادقة وجدية البلدين لتنفيذ الاتفاقية التي تعود بالنفع على البلدين وشعبيهما. من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون وتعزيز الاستقرار الاقليمي".

وأضاف أنه "في إطار تنفيذ الاتفاقية، استأنفت بعثات البلدين أعمالهما"، مشددا على أن المملكة "أكدت حرصها على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية، وأهمية استمرار التشاور بين وزارتي خارجية البلدين".

المصدر: RT

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