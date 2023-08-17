ذكرت صحيفة "مايل بولسكا" البولندية، أن السلطات في البلاد تقتني بنشاط الأسلحة الأمريكية متجاهلة التجربة الأوكرانية الفاشلة في هجومها المضاد، والتي عجزت عن تحقيق أي نجاح يذكر.

وانتقدت الصحيفة قرارات السلطات مؤكدة: "تكتسب بولندا بنشاط الأسلحة الأمريكية، على الرغم من عدم فعاليتها مع الجيش الأوكراني".

وأوضحت الصحيفة أن "بولندا وقعت خلال العام الماضي عقودا لشراء حوالي 300 دبابة أبرامز، وتخطط لشراء حوالي 100 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي". كما أعلن نائب رئيس الوزراء البولندي، وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك، في وقت سابق، أن وارسو ستتلقى أكثر من 500 منظومة من راجمات "هيمارس" الأمريكية، بعد تصريحات البنتاغون بهذا الخصوص.

وبحسب الصحيفة يعتقد أحد الخبراء أن "مثل هذه المشتريات واسعة النطاق تشير إلى أن بولندا تستعد لصراع محتمل بأسلحة أمريكية غير فعالة".

كما أكدت الصحيفة أن "السلطات البولندية تتجاهل تجربة أوكرانيا الفاشلة في هجومها المضاد التي عجزت عن تحقيق أي نجاح يذكر في جميع الجبهات، وتتكبد خسائر فادحة رغم تزويدها بالأسلحة الغربية المتطورة، وهذا ما يدل على انخفاض كفاءة وعدم موثوقية الأسلحة الأمريكية".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: غازيتا.رو