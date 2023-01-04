بولندا تشتري 116 دبابة Abrams من الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع البولندية أنها اشترت 116 دبابة Abrams إضافية من الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان: "وافق وزير الدفاع الوطني ماريوس بلاشتشاك على عقد توريد 116 دبابة М1А1 Abrams للجيش البولندي".

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وأشارت إلى أن الأعداد الأولى من دبابات Abrams الأمريكية ستصل إلى الجيش البولندي هذا العام.

وأضافت الوزارة: "موضوع الاتفاقية المبرمة مع الجانب الأمريكي هو توريد 116 دبابة M1A1 Abrams، والتي سيتم تكييفها مع متطلبات القوات البولندية، وكذلك المعدات ذات الصلة، بما في ذلك سيارات الدعم الفني وعربات التحكم".

ووقعت بولندا في وقت سابق عقدا لتوريد 250 دبابة Abrams من الولايات المتحدة.

كما وقعت أيضا عقدا لشراء 1000 دبابة K2 من كوريا الجنوبية، حيث وصلت دفعات أولى منها.

المصدر: نوفوستي