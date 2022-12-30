"فورين بوليسي": واشنطن جنت أرباحا طائلة بتخويف أوروبا من روسيا

كتب روبي غرامر، في صحيفة "فورين بوليسي" أن الولايات المتحدة مع الأزمة الأوكرانية، ضاعفت تقريبا مبيعاتها من الأسلحة لحلفائها في الناتو لحماية أنفسهم من الخطر الروسي.

وأضاف غرامر: "في العام الماضي، أقرت الحكومة الأمريكية 14 صفقة أسلحة مع حلفائها في الناتو بلغت قيمتها حوالي 15.5 مليار دولار، وفي عام 2022، زادت هذه العقود إلى 24 وبلغت قيمتها حوالي 28 مليار دولار، وهذه البيانات تشمل فنلندا أيضا".

وقال: "الأزمة الأوكرانية دفعت حلفاء واشنطن الأوروبيين لتعزيز مخزوناتهم من الأسلحة وهذا عاد بالفائدة على الصناعة العسكرية الأميركية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تمكنت كما تظهر الأرقام من جني الكثير من الأموال، واحتفظت بمكانتها كمورّد رئيسي للأسلحة للحلفاء في أوروبا.

نوفوستي