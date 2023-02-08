بولندا تشتري أكثر من 500 منظومة "هيمارس" أمريكية بقيمة 10 مليارات دولار

أعلن نائب رئيس الوزراء البولندي، وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك، أن وارسو ستتلقى أكثر من 500 منظومة من راجمات "هيمارس" الأمريكية، بعد تصريحات البنتاغون الأخيرة بهذا الخصوص.

وصرح الوزير بلاشتشاك بذلك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، في إطار تعليقه على تقرير البنتاغون بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لمنظومة "هيمارس" والذخيرة وأنظمة أخرى لبولندا مقابل 10 مليارات دولار.

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وأضاف بلاشتشاك: "هناك أكثر من 500 قطعة ستصل إلى بولندا."

وأوضح الوزير أنّه سيتم تركيب 468 نظاما منها على شاحنات بولندية الصنع.

هذا وتعتقد الولايات المتحدة أن نقل الأسلحة إلى بولندا لن يؤدي إلى "تغيير في التوازن العسكري الأساسي في المنطقة". كما أنه من المفترض أن تكون شركة "لوكهيد مارتن" هي المقاول الرئيسي لهذه الصفقة.

كما اعتبر البنتاغون أن مبيعات الأسلحة "لن تضر بالاستعداد القتالي للولايات المتحدة".

المصدر: تاس