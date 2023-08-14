محلل سابق في الـ CIA: روسيا سترد بقوة إن حاولت بولندا غزو غرب أوكرانيا

قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إنه في حال قررت بولندا غزو غرب أوكرانيا فإن روسيا سترد بقوة.

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وأوضح جونسون في مقابلة صحفية، قائلا: "إن استمرار الأزمة الأوكرانية واتساعها لرقعة أكبر يعتمد على الغرب، فإذا ما زاد الغرب من تهديده لأمن روسيا وقررت بولندا غزو غرب أوكرانيا، فقد تضطر موسكو إلى تغيير أهدافها العسكرية".

ووفقا له، فإن مهمة موسكو الرئيسية الآن هي إضعاف قوات كييف قدر الإمكان، الأمر الذي سيمسح للجيوش الروسية لاحقا بعبور نهر دنيبر وتحرير أوديسا.

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وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن حلف "الناتو" حشد حوالي 360 ألف عسكري قرب حدود دولة اتحاد روسيا وبيلاروس، فيما تخطط بولندا لاحتلال غرب أوكرانيا.

وحذر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي مرارا من نوايا وارسو العدوانية تجاه أوكرانيا.

كما أفاد مدير جهاز الاستخبارات الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن بولندا تعمل على سيناريوهات لتقسيم أوكرانيا، مؤكدا أن سلطاتها مقتنعة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستدعمان هذه الخطة.

المصدر: نوفوستي