مستشار سابق في البنتاغون يحذر: الغرب يشكل تحالفا لغزو أوكرانيا

حذر المستشار السابق لرئيس البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، بأن الدول الغربية تشكل تحالفا لغزو أوكرانيا، حيث ستؤدي دول أوروبا الشرقية دورا رئيسيا في العملية.

وقال ماكغريغور إن "تحالف المتطوعين هو ما نراه الآن. هذا وضع خطير للغاية، لأن روسيا أقوى من أي وقت مضى، ونحن لسنا كذلك. لم نعد مثل نموذج عام 1991، وجيشنا ليس في أفضل حالاته".

ويرى ماكغريغور أن بولندا وليتوانيا ستؤديان دورا رئيسيا في التحالف العسكري الذي سيغزو أوكرانيا، متوقعا أن الولايات المتحدة ستهرع لدعمهما في حال عجزهما عن احتلال الجزء الغربي من أوكرانيا.

وحذر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي مرارا من نوايا وارسو العدوانية تجاه أوكرانيا.

كما أفاد مدير جهاز الاستخبارات الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن بولندا تعمل على سيناريوهات لتقسيم أوكرانيا، مؤكدا أن سلطاتها مقتنعة بأن الولايات المتحدة وبريطانيا ستدعمان هذه الخطة.

المصدر: نوفوستي