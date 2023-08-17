خبير عسكري أمريكي يكشف سبب خشية واشنطن من إرسال أحدث أسلحتها إلى أوكرانيا

كشف الخبير الأمريكي ماثيوو هو، أن واشنطن لم ترسل أحدث أسلحتها إلى أوكرانيا خوفا من استيلاء روسيا عليها، مشيرا إلى صواريخ HIMARS التي فكّت روسيا سرّها وصارت تسقطها بسهولة.

وأضاف في حديث لقناة Judging Freedom على "يوتيوب"، أنه لهذا السبب يتردد الأمريكيون في تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، وسيرسلون دبابات "أبرامز" من نماذج M1A1 القديمة خشية على فك الروس أسرارها.

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وأشار إلى أن صواريخ HIMARS الأمريكية الأكثر تطورا، تمكنت روسيا من اختراقها، ولذلك تخشى الولايات المتحدة تزويد كييف بصواريخ ATACMS المتطورة.

كما أشار إلى خشية واشنطن نقل روسيا ما تحصل عليه من معلومات عن الأسلحة الأمريكية التي تستولي عليها إلى الصين، ولاسيما في ظل التوتر بين واشنطن وبكين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد افتتحت خلال المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023 مؤخرا معرضا للأسلحة الغربية التي اغتنمها الجيش الروسي في أوكرانيا ومنها دبابات "ليوبارد" الألمانية ومدرعات "برادلي" الأمريكية ودبابات فرنسية ومدرعات سويدية وغيرها من الأسلحة.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال المنتدى، أن الأسلحة الغربية أكدت في أرض المعركة أن بها الكثير من العيوب، خلافا لما يروج له أصحابها عن تطورها، وأدائها الخارق.

المصدر: نوفوستي