"لانسيت" الروسية تتفوق من جديد وتقضي على "برادلي" أمريكية في زابوروجيه (فيديو)

أظهرت لقطات مذهلة العمل القتالي للقوات الخاصة للجيش الروسية، أثناء تدميرهم ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز"برادلي" على محور زابوروجيه.

وتمكنت وحدة "عثمان" الروسية من تدمير عربة المشاة القتالية من طراز "برادلي" بذخيرة "لانسيت" الانتحارية المسيرة.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر في قوات كييف الافتقار الشديد لقطع غيار عربات المشاة القتالية الأمريكية "برادلي"، مؤكدة أن الحصول عليها يتطلب توجيه طلب للقيادة العليا، التي تقول إن لديها كميات محدودة.

وأورد مقال الصحيفة أيضا أن معظم سيارات "برادلي" المدمرة، التي شاهدها الصحفيون قد تم تفجيرها بواسطة الألغام.

بدوره، أكد متحدث باسم البنتاغون أن حوالي 12 مركبة من عربات المشاة القتالية قد دمرت، فضلا عن أن العشرات منها تضررت بدرجات متفاوتة.

المصدر: RT