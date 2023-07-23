بالفيديو.. تدمير دبابة "ليوبارد" ألمانية ومدرعة "برادلي" أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

أظهرت لقطات مصورة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، مشاهد تدمير دبابة "ليوبارد" ألمانية ومدرعة "برادلي" أمريكية.

والتقط الفيديو الأول من طائرة مروحية هجومية من طراز "كا–52 إم" على محور أوريخوف، حيث تظهر فيه عملية تدمير ناقلة جند من طراز "برادلي" أمريكية الصنع.

وتظهر في الفيديو الثاني مسيّرة انتحارية روسية من طراز "لانسيت" وهي تنقض على دبابة "ليوبارد" ألمانية وتدمرها بضربة مباشرة دون تحديد المكان.

وفي الأيام الأخيرة، تم الإبلاغ عدة مرات عن تحييد مجموعات صغيرة من القوات الأوكرانية عند محاولتها قطع نهر دنيبر في اتجاهات مختلفة من خط التماس في مقاطعة خيرسون.

وفي يوم واحد فقط في 21 يوليو، أحبطت القوات الروسية محاولتين من هذا القبيل، ودمرت خمسة قوارب وقضت على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، تحييد ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا ومركبتين ومنظومتي مدفعية من طراز M777.

المصدر: RT