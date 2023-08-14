مصدر: من المخطط عرض معدات الناتو المغتنمة في منتدى "الجيش 2023"

أفاد مصدر مطلع بأنه من المخطط عرض المعدات العسكرية الغربية المغتنمة في أوكرانيا، خلال المنتدى العسكري الدولي "الجيش 2023" الذي سيبدأ أعماله اليوم الاثنين بمدينة كوبينكا الروسية.

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وقال المصدر لوكالة "نوفوستي: "في إطار المنتدى من المخطط عرض معدات الناتو التي استولى عليها العسكريون الروس أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، مضيفا أنه سيكون من الممكن رؤية "عدة نماذج للمعدات المدرعة الغربية بما فيها مركبات قتال المشاة".

وقد اطلع الخبراء الروس على 6 أنواع من المعدات العسكرية الغربية. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادرها أن خبراء الدفاع الروسي أشاروا إلى الحماية الجيدة للدروع في معدات الناتو، لكنهم لفتوا الانتباه في الوقت ذاته إلى ضعف حركتها وصيانتها بالإضافة إلى التعقيد المفرط في التصميم والصيانة التي تستغرق وقتا طويلا.

المصدر: نوفوستي