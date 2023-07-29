الخبراء الروس يكشفون عيوب مدرعات الناتو بعد اغتنامها ودراستها

قال مصدر مطلع، إن الخبراء الروس، بعد فحص مدرعات الناتو التي تم الاستيلاء عليها، اكتشفوا أن دروعها مقبولة لكن قدرتها على الحركة عادية وهي معقدة جدا في تصميمها.

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وذكر المصدر في حديث لمراسل "نوفوستي"، أن مجموعة واسعة من المختصين والخبراء من المجمع الصناعي العسكري الروسي، تقوم بدراسة المعدات الغربية التي تم الاستيلاء عليها خلال التصدي للهجمات الأوكرانية.

وأضاف: "بعد دراسة المعدات الغربية التي غنمتها القوات الروسية، تم الحصول على نتائج أولية وهي تتوافق بشكل عام مع التوقعات. على سبيل المثال، أظهرت الاختبارات أن النماذج الغربية هذه تتمتع بمستوى مقبول في مجال حماية الدروع، على الرغم من وجود عدد كبير من نقاط الضعف بسبب توزيع الحماية بشكل لا يلبي متطلبات القتال الحديث. من ناحية أخرى قدرة معدات دول الناتو المذكورة في مجال الحركة والمناورة متدنية جدا، خاصة في التربة اللزجة والوحل".

ومن نقاط الضعف الأخرى في المدرعات والمعدات الغربية، هو التعقيد المفرط في تصميمها. والحديث هنا بالذات عن تعقيد عمليات إصلاح وصيانة هذه المعدات.

وقال المصدر: "من الصعب جدا التخلص من الأعطال وإصلاح المعدات الغربية المذكورة في الظروف الميدانية، أما صيانتها الفنية فهي باهظة التكاليف جدا. وهذا يرجع في المقام الأول إلى ميزات تصميم هذه المعدات التي تبدو في بعض الحالات، بصراحة، غير عقلانية".

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم في محاولاتها الهجومية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة، الكثير من دبابات ليوبارد 2 الألمانية، ومركبات قتال المشاة الأمريكية برادلي، والدبابات الفرنسية بعجلات من طراز AMX-10RC.

المصدر: نوفوستي