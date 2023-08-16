مدفيديف: الغرب يسعى لكسب المال من النزاع في أوكرانيا

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن الغرب لا يهتم بالتفاوض حول التسوية السلمية في أوكرانيا، بل يسعى لكسب المزيد من الأموال لمجمعه الصناعي الدفاعي.

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وقال مدفيديف أمام الصحفيين أثناء حضوره منتدى "الجيش-2023": "أحاديثهم عن وقت الجلوس إلى الطاولة وبدء أي مفاوضات سلمية هو موقف ماكر. لا يريدون ذلك حقا. إنهم يريدون الاستمرار في تدوير دولاب الموازنة العسكرية لكسب المزيد من الأموال لميزانياتهم".

وأشار إلى أن العسكريين الروسي "يحرقون بنجاح كبير" المعدات التي قدمها الغرب وسيواصلون عمله لاحقا، مضيفا أن الغرب يستأنف - على خلفية الخسائر - بشكل دوري "أحاديثه حول ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل وسط ما".

وتابع: "لكن يجب أن نفهم أن هذا ليس سوى جزء من القصة، ينحصر الجزء الآخر منها في أن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي - والأوروبي أيضا – يكسب المال من هذا. وبالنسبة لهم فهذه طريقة لكسب مبالغ ضخمة من خلال توريد معداتهم العسكرية إلى أوكرانيا. لهذا السبب يكسبون المال من هذه الحرب".

المصدر: نوفوستي